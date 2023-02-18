В людном ТЦ самоубийство вызвало массовую панику посетителей: что так испугало людей (видео)

Мужчина-самоубийца выпрыгнул с одного из верхних этажей ТЦ, вызвав громкий взрыв.

В субботу, 18 февраля, в парижском районе Ла-Дефанс в торговом центре Westfield Les Quatre Temps (4 Temps) раздался взрыв. Посетители подумали, что это стрельба, и в панике начали выбегать из здания.

Об этом сообщает BNO News.

Оказалось, мужчина насмерть прыгнул в торговом центре, вызвав громкий взрыв, вызвавший массовую панику и опасения, что это может быть стрельба. Это подтвердило следствие для телеканала BFMTV. В ведомстве сообщили, мужчина выпрыгнул с одного из верхних этажей, вызвав громкий удар. Инцидент расценивается как самоубийство.

Очевидцы рассказали, что они услышали громкий взрыв, испугались и начали бежать в поисках приюта.

Большие panic erupts в Париже покупки магазина после бангов являются heard. No word yet on what happened pic.twitter.com/xIkNpChe9q — BNO News Live (@BNODesk) February 18, 2023

Напомним, в пятницу, 17 февраля, в небольшом американском городке Аркабутла вооруженный мужчина убил шестерых человек, в том числе и свою бывшую жену.

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