В МИД Молдовы объяснили, почему для них так важна победа Украины в войне против РФ

Война в Украине изменила параметры функционирования Республики Молдова во всех сферах, отметили в МИД страны.

В Министерстве иностранных дел Молдовы считают, что победа Украины в войне будет способствовать выведению российских военных из самопровозглашенного Приднестровья.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску в эфире Vocea Basarabia.

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"Мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск,незаконно размещенных на нашей территории, мирным путем – вот чего мы все хотим ”, – сказал министр.

Попеску уверен, что победа Украины поможет мирно урегулировать приднестровский конфликт.

Эта война изменила контекст для всех, для всех государств Европы, для десятков государств по всему миру, для продовольственной безопасности в десятках государств на Ближнем Востоке и в Африке, очевидно, что эта война изменила параметры функционирования Республики Молдова в абсолютно всех сферах, включая приднестровское. урегулирование, но, как я уже сказал, мы все ждем победы Украины, которая позволит нам в этом новом контексте продолжить нашу работу по мирному урегулированию приднестровского конфликта", — добавил глава МИД Молдовы.

Напомним, ранее депутат молдавского парламента от провластной партии "Действие и солидарность", в которую входит президент Мая Санду, предложил проблему Приднестровья решить с участием Украины и НАТО.

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