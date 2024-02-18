В Москве готовят встречу с участием ХАМАСа и "Исламского джихада"

В общей сложности в столицу РФ планируют приехать представители от 12 до 14 палестинских организаций.

В столицу государства-агрессора Москву на так называемую "межпалестинскую встречу" пригласили представителей террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

О планируемом мероприятии сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, которого цитируют российские пропагандисты.

Российский чиновник из ведомства Лаврова утверждает, что Москва стремится "помочь" разным палестинским силам договориться о политическом объединении.

Также читайте У Путина нашли оправдание дружбе с ХАМАСом

В целом принять участие в этой встрече, которая продлится с 29 февраля по 2 марта, планируют от 12 до 14 организаций, среди которых палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад", которые большинство западных стран, прежде всего США и страны ЕС, а также Израиль, признают террористическими организациями.

Это уже не первый визит представителей ХАМАСа в Москву с момента нападения палестинских боевиков на Израиль 7 октября 2023 года и начала израильской операции в Секторе Газы.

Напомним, 26 октября прошлого года в столицу РФ прибыла делегация террористической организации ХАМАС, которую возглавлял член политбюро Абу Марзук, заочно осужденный за терроризм в США.

Читайте также: