Загалом до столиці РФ планують приїхати представники від 12 до 14 палестинських організацій.

До столиці держави-агресорки Москви на так звану “міжпалестинську зустріч” запросили представників терористичних угруповань ХАМАС та “Ісламський джихад”.

Про запланований захід повідомив заступник очільника МЗС РФ Михайло Богданов, якого цитують російські пропагандисти.

Російський урядовець із відомтсва Лаврова стверджує, що Москва прагне “допомогти” різним палестинським силам домовитися про політичне об’єднання.

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Загалом взяти участь у цій зустрічі, яка триватиме від 29 лютого до 2 березня, планують від 12 до 14 організацій, серед яких палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад", які більшість західних країн, передусім США та країни ЄС, а також Ізраїль, визнають терористичними організаціями.

Це вже не перший візит представників ХАМАСу до Москви від часу нападу палестинських бойовиків на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку ізраїльської операції в Секторі Гази.

Нагадаємо, 26 жовтня минулого року до столиці РФ прибула делегація терористичної організації ХАМАС, яку очолював член політбюро Абу Марзук — заочно засуджений за тероризм у США.

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