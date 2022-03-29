В Москве пикетчик ввел в ступор правоохранителей импровизированным антивоенным "плакатом" (видео)

В руках активист держал российскую банковскую карточку "Мир".

В столице России активист вышел на одиночный пикет возле станции метро "Лубянка", держа в поднятых руках российскую банковскую карточку "Мир". Этим он буквально ввел в ступор полицейских, не знавших, как им реагировать на столь своеобразный антивоенный протест.

Сответствующие фото и видео были опубликованы в соцсетях в понедельник, 28 марта.

На любые призывы к миру российские правоохранители, как правило, реагируют одинаково, задерживая протестующих против войны в Украине по обвинению в дискредитации вооруженных сил РФ.

Однако на этот раз решиться на задержание силовики сразу не смогли, поскольку антивоенный "плакат", который демонстрировал пикетчик, относится к национальной системе платежных карт в России и показывать такую карточку в РФ законом пока не запрещено.

В комментариях к публикации в соцсети впоследствии написали, что молодого человека все же забрали в полицейский участок, хотя что именно ему будут инкриминировать пока неизвестно.

"Гражданин Иванов И. И. стоял и демонстрацией платежной карты "Мир" дискредитировал российские вооруженные силы", — предположил один из комментаторов.

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"Уверен, на его карте "Мира" еще и Крым украинский", — заметил другой.

Многие комментаторы с радостью пишут о проделке пикетчика и рекомендуют россиянам устраивать флешмобы с демонстрацией платежной карты в соцсетях, если другие способы протеста им недоступны

Некоторые ехидно замечают, что теперь в России придется переименовать платежную карту "Мир" на карту "Спецоперация".

Напомним, после того, как Visa и MasterCard приостановили свою работу в РФ, россияне используют карты местной системы "Мир", которые принимают только в 7 странах мира.

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