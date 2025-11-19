В национальном парке погибли пять человек: детали трагедии

Снежный шторм / Иллюстративный фото / © Associated Press

Реклама

В чилийском национальном парке Торрес-дель-Пайне в Патагонии спасатели обнаружили тела пятерых туристов, попавших под мощный снежный шторм. Среди погибших — два гражданина Германии. Это мужчина и женщина.

Об этом сообщает BILD .

Местные СМИ предполагают, что погибла супружеская пара, но официального подтверждения пока нет. Также жертвами стали двое туристов из Мексики и гражданка Великобритании.

Реклама

«Группа исчезла при резком ухудшении погоды в районе кемпинга Los Perros — это отдаленная локация, до которой можно добраться только после 4–5 часов пешего перехода. По словам представителя президента Чили Гильермо Руиса, в поисковую операцию привлекли военных и специализированные спасательные отряды. Территорию вокруг места трагедии полностью закрыли», — говорится в сообщении.

Снежный шторм сопровождался порывами ветра до 193 км/ч – это уровень, сопоставимый с ураганом третьей категории. Видимость была практически нулевой, что сделало маршрут смертельно опасным. Еще четырех путешественников удалось обнаружить живыми.

Торрес-дель-Пайне — один из самых популярных национальных парков Чили, который ежегодно привлекает сотни тысяч туристов, несмотря на сложные маршруты и резкие изменения погоды.

Ранее известный альпинист погиб, сорвавшись со скалы.

Реклама

Инцидент произошел в США. 23-летний альпинист и популярный блоггер Бэйлин Миллер покорял Эль-Капитан - известную гранитную стену в национальном парке Йосемити. Он погиб прямо во время стрима.

Служба национальных парков сообщила, что начала расследование. По сообщению, рейнджеры и спасательные службы отреагировали немедленно.