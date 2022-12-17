В Польше задержаны шесть вероятных шпионов РФ и Беларуси

Польские власти также выслали из страны 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими или белорусскими службами.

Об этом сообщил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в интервью изданию i.pl.

“Российская сторона и их доверенные лица, то есть белорусские службы, проявляют активность, но это не остается без внимания польской контрразведки. Шпионские расследования длительны, об их результатах часто приходится рассказывать с опозданием”, — заметил Станислав Жарин, напомнив, что кроме 6 вероятных шпионов, с территории страны было выслано 45 российских чиновников, официально работавших в дипломатии, но ведших разведывательную деятельность против Польши.

По его словам, Польша стала объектом усиленного внимания российских спецслужб и их белорусских коллег после вторжения армии РФ в Украину.

“Российская деятельность – как шпионская, так и гибридная – является функцией российской политики. Россия вкладывает ресурсы и деньги в пропагандистскую, гибридную или разведывательную деятельность не для каких-либо виртуальных целей, а для реализации своей политической повестки дня. Все страны, имеющие отношение к Украине, должны учитывать, что они будут объектом разного рода разведывательных действий или информационного давления Кремля”, — отметил Жарин.

В то же время, он отметил, что российская разведка не прекратит своих попыток проводить разведывательную деятельность на территории Польши.

"Российские службы осуществляют деятельность, которая является частью политики Кремля. Россия настроена агрессивно и враждебно по отношению к Польше. И это не изменится. Российские службы активны и работают. Хотя реакция Польши и наших союзников посредством выдворения большого количества российских шпионов из Европы ослабляет возможности российской разведки, не стоит обманывать себя – Россия остается активной”, — подчеркнул польский чиновник.

Напомним, задержанный в Норвегии сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, выдававший себя за "профессора из Бразилии", оказался кадровым офицером ГРУ Михаилом Микушиным.

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