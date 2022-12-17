У Польщі затримали шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі

Польська влада також вислала з країни 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року в Польщі затримали 6 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими чи білоруськими службами.

Про це повідомив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін в інтерв’ю виданню i.pl.

“Російська сторона та їхні довірені особи, тобто білоруські служби, виявляють активність, але це не залишається поза увагою польської контррозвідки. Шпигунські розслідування тривалі, про їх результати часто доводиться розповідати із запізненням”, - зауважив Станіслав Жарін, нагадавши, що окрім 6 ймовірних шпигунів, з території країни було вислано 45 російських чиновників, які офіційно працювали в дипломатії, але вели розвідувальну діяльність проти Польщі.

За його словами, Польща стала об’єктом посиленої уваги російських спецслужб та їхніх білоруських колег саме після вторгнення армії РФ в Україну.

“Російська діяльність – як шпигунська, так і гібридна – є функцією російської політики. Росія вкладає ресурси та гроші в пропагандистську, гібридну чи розвідувальну діяльність не для якихось віртуальних цілей, а для реалізації свого політичного порядку денного. Усі країни, які мають відношення до України, повинні враховувати, що вони будуть об’єктом різного роду розвідувальних дій чи інформаційного тиску Кремля”, - зазначив Жарін.

Водночас він відзначив, що російська розвідка не припинить своїх спроб проводити розвідувальну діяльність на території Польщі.

“Російські служби здійснюють діяльність, яка є частиною політики Кремля. Росія налаштована агресивно і вороже щодо Польщі. І це не зміниться. Російські служби активні та працюють. Хоча реакція Польщі та наших союзників у вигляді видворення великої кількості російських шпигунів з Європи послаблює можливості російської розвідки, не варто обманювати себе – Росія залишається активною”, - наголосив польський чиновник.

Нагадаємо, затриманий у Норвегії співробітник норвезького Арктичного університету Тромсе, який видавав себе за "професора із Бразилії", виявився кадровим офіцером ГРУ Михайлом Мікушиним.

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