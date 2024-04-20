В РФ отлавливают вернувшихся с фронта зэков, чтобы снова отправить на войну

В Кремле заинтересованы в том, чтобы вернувшиеся с фронта бывшие заключенные снова совершали преступления и возвращались в тюрьмы, откуда их забирают на войну против Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказала директор фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова.

Дело в том, что в самое первое время, когда головорезы выходили на свободу и снова совершали преступления, то всегда на место выезжали юристы частной военной компании (ПВК) Вагнер и разговаривали с полицией. И не было никаких посадок ни в связи с домашним насилием, ни с драками, ни в связи с серьезными преступлениями”, — сказала она.

После того, как Минобороны РФ получило контроль над группировкой "вагнеровцев", начались арест и вернувшихся из зоны боевых действий зеков.

Новые поправки в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе России позволяют немедленно задерживать подозреваемых с поличным, что упрощает "отлов" бывших зэков.

"Российские власти заинтересованы в том, чтобы преступлений, совершенных повторно, было как можно больше. Потому что тогда как можно больше опытных бойцов, прошедших войну, снова отправятся без всякого контракта на войну, просто написав заявление. Это уже и "зекам" понятно. Они сразу же делают заявление, что идут на войну, и уголовные дела закрывают — они отправляются в воинскую часть", — подчеркнула Ольга Романова.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет на Таврическом направлении зэков и "мобиков".

Кроме того, мы ранее информировали, что уголовники из российского батальона "Сармат" рассказали об убийствах раненых.

Читайте также: