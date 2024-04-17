"Будьте готовы к смерти": BBC назвала цифру идентифицированных погибших военных РФ

Среди прочего журналисты установили, что половина наемников “Вагнера” из числа заключенных прожила всего несколько месяцев после отправки на войну.

Журналисты идентифицировали более 50 тысяч российских военнослужащих, погибших с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает BBC.

Подсчет проводился российской службой BBC, изданием "Медиазона" и командой волонтеров, опиравшихся на информацию из официальных отчетов, газет и соцсетей.

По данным BBC, в течение второго года великой войны погибли более 27 300 российских солдат. Россия отказалась от комментариев.

Термин "мясорубка" используется для описания того, как Москва непрерывно посылает кучу солдат на убийство, пытаясь "истощать украинские силы и сделать их позиции открытыми для русской артиллерии".

Общее число погибших – более 50 000 – в восемь раз превышает единственное официальное публичное признание Москвой числа погибших в сентябре 2022 года, отмечает BBC. Реальное количество погибших россиян, скорее всего, будет гораздо выше.

Анализ BBC не включает в себя гибель ополченцев в оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях на востоке Украины. Если их добавить, то количество погибших с российской стороны будет еще больше.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что погибли 31 000 украинских солдат. А оценки, основанные на данных американской разведки, свидетельствуют о больших потерях.

Тактика "мясорубки"

Последний список погибших солдат, опубликованный BBC и Медиазона, демонстрирует потрясающую человеческую цену изменения тактики России на фронте.

По данным Института изучения войны (ISW), во время боев за город Угледар россияне использовали "неэффективные лобовые атаки в стиле "человеческой волны"".

"Сложный рельеф местности, недостаток боевой мощи и неспособность застать украинские войска врасплох, — говорится в отчете, — привели к незначительным победам и большим боевым потерям"

Весной 2023 года, во время битвы за Бахмут, когда ЧВК "Вагнер" помог России захватить город, главарь наемников Евгений Пригожин оценивал потери своей группы в 22 000 человек.

Подсчет могил

Волонтеры, которые сотрудничают с BBC и "Медиазона", подсчитывают новые военные захоронения на 70 кладбищах по всей России с начала войны. Как показывают аэрофотосъемки, кладбища значительно расширились.

По оценкам BBC, по меньшей мере двое из пяти погибших российских боевиков — это люди, до вторжения не имеющие никакого отношения к вооруженным силам страны.

В начале вторжения 2022 года Россия могла использовать свои профессиональные войска для проведения сложных военных операций, объясняет Сэмюэль Кренни-Эванс из Королевского института объединенных служб (Rusi).

Но многие из этих опытных солдат сейчас, скорее всего, погибли или ранены, говорит военный аналитик, и их заменили люди с небольшой подготовкой или военным опытом — такие как добровольцы, гражданские лица и заключенные.

Эти люди не могут делать то, что могут делать профессиональные солдаты. ”.

"Вагнер" против минобороны

Рекруты из тюрем имеют решающее значение для успеха мясорубки — и анализ BBC показывает, что сейчас их быстрее убивают на передовой.

Москва разрешила главарю боевиков Евгению Пригожину начать вербовку в тюрьмах с июня 2022 года. Заключенные боевики затем воевали в составе частной армии от имени российского правительства.

"Вагнер" имел устрашающую репутацию из-за неумолимой тактики ведения боя и жестокой внутренней дисциплины. Солдат могли казнить на месте за отступление без приказа. Группа продолжала вербовать пленных до февраля 2023, когда ее отношения с Москвой начали портиться. С тех пор российское министерство обороны продолжало ту же политику.

В июне прошлого года Пригожин организовал неудачный мятеж против российских вооруженных сил и пытался продвинуться в сторону Москвы, прежде чем согласился повернуть вспять. В августе он погиб в авиакатастрофе.

Последний анализ BBC сосредоточился на именах 9000 заключенных русских тюрем, о которых известно, что они погибли на линии фронта. Более чем 1000 из них журналисты подтвердили даты начала военного контракта и время их гибели.

BBC выяснили, что под руководством “Вагнера” эти бывшие заключенные выживали в среднем три месяца. Однако те, кого министерство обороны завербовало позже, прожили в среднем всего два месяца.

Министерство создало армейские подразделения, известные как штурмовые отряды, почти полностью состоявшие из заключенных. Как и в случае с подразделениями заключенных “Вагнера”, к этим отрядам, по сообщениям, часто относятся как к расходному материалу, который бросают в бой.

Лицо "Шторм-Z"/X (Twitter)

"Штурмовики — это просто мясо", — сказал агентству Reuters в прошлом году один регулярный солдат, воевавший бок о бок с членами "Шторма-Z".

Недавно бойцы “Шторма-Z” сыграли важную роль в многомесячных боях за захват Авдеевки. Город был захвачен Россией восемь недель назад и стал величайшей стратегической и символической победой Путина на поле боя со времен Бахмута.

Узников отправляют прямо на линию фронта

Во времена Вагнера новые бойцы-заключенные проходили двухнедельную военную подготовку перед отправкой на поле боя. В противоположность этому журналисты обнаружили, что некоторые новобранцы министерства обороны погибли на фронте в течение первых двух недель после подписания контракта.

BBC пообщалась с семьями погибших призывников и еще живых солдат, которые рассказали, что военная подготовка, которую предлагает министерство обороны призывникам, недостаточна.

Одна вдова рассказала, что ее муж подписал контракт на службу в тюрьме 8 апреля прошлого года, а уже через три дня он воевал на фронте: «Я была уверена, что будет несколько недель обучения, о которых они говорят. И что, по крайней мере, до конца апреля мне нечего бояться”. Она сказала, что ждала известия от него, но узнала, что он погиб 21 апреля.

"Будьте готовы к смерти"

Работая на "Вагнера", заключенные обычно заключали контракт на шесть месяцев. По истечении срока боевики, если они выживали, получали свободу.

Но с сентября прошлого года, согласно решению министерства обороны, завербованные заключенные должны воевать, пока не умрут или пока не закончится война, в зависимости от того, что наступит раньше.

BBC приводит истории о заключенных, которые просили родственников помочь им купить подобающую форму и ботинки. Также были сообщения о том, что заключенных отправляют воевать без должного обмундирования, медикаментов и даже без автоматов Калашникова.

“У многих солдат были винтовки, непригодные для боя, – пишет российский поклонник войны и блогер Владимир Грубник в своем Telegram-канале. — Что делать пехотинцу на передовой без аптечки, лопать, чтобы копать окоп, и со сломанной винтовкой — большая загадка!

Грубщик, базирующийся на оккупированной Россией восточной Украине, утверждает, что когда командиры узнали, что некоторые винтовки "полностью сломаны", они сказали, что их "невозможно" заменить. Бывшие пленные также рассказывали о высокой цене, которую заплатили товарищи.

"Если ты записываешься сейчас, будь готов умереть, друг", — говорит Сергей на онлайн-форуме для бойцов "Шторма-Z" и их родственников, где они обмениваются информацией. Он утверждает, что он бывший заключенный, воюющий в составе подразделения “Шторм-Z” с октября.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко отмечал, что армия РФ наступает. Впереди для Украины тяжелый период. Более того, два последних месяца весны будут решающими.

Читайте ведущие новости дня: