“Будьте готові до смерті”: BBC назвала цифру ідентифікованих загиблих військових РФ

Серед іншого журналісти встановили, що половина найманців “Вагнера” з числа ув'язнених прожила всього декілька місяців після відправки на війну.

Журналісти ідентифікували понад 50 тисяч російських військовослужбовців, які загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє ВВС.

Підрахунок проводився російською службою BBC, виданням “Медіазона” та командою волонтерів, які спирались на інформацію з офіційних звітів, газет і соцмереж.

За даними BBC, протягом другого року великої війни загинуло понад 27 300 російських солдатів. Росія відмовилася від коментарів.

Термін “м'ясорубка” використовується для опису того, як Москва безперервно посилає купу солдатів на убій, намагаючись “виснажити українські сили і зробити їхні позиції відкритими для російської артилерії”.

Загальна кількість загиблих — понад 50 000 — у вісім разів перевищує єдине офіційне публічне визнання Москвою кількості загиблих у вересні 2022 року, зазначає BBC. Реальна кількість загиблих росіян, швидше за все, буде набагато вищою.

Аналіз BBC не включає загибель ополченців в окупованих Росією Донецькій та Луганській областях на сході України. Якщо їх додати, то кількість загиблих з російського боку буде ще більшою.

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що загинули 31 000 українських солдатів . Натомість оцінки, засновані на даних американської розвідки, свідчать про більші втрати.

Тактика “м'ясорубки”

Останній список загиблих солдатів, опублікований BBC та “Медіазона”, демонструє приголомшливу людську ціну зміни тактики Росії на фронті.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), під час боїв за місто Вугледар росіяни використовували “неефективні лобові атаки в стилі "людської хвилі"”.

“Складний рельєф місцевості, нестача бойової потужності і нездатність застати українські війська зненацька, — йдеться у звіті, —призвели до незначних перемог і великих бойових втрат”

Навесні 2023 року, під час битви за Бахмут, коли ПВК “Вагнер” допомогла Росії захопити місто, ватажок найманців Євген Пригожин оцінював втрати своєї групи у 22 000 осіб.

Підрахунок могил

Волонтери, які співпрацюють з BBC та “Медіазона”, підраховують нові військові поховання на 70 кладовищах по всій Росії з початку війни. Як показують аерофотозйомки, кладовища значно розширилися.

За оцінками BBC, щонайменше двоє з п'яти загиблих російських бойовиків — це люди, які до вторгнення не мали жодного стосунку до збройних сил країни.

На початку вторгнення 2022 року Росія могла використовувати свої професійні війська для проведення складних військових операцій, пояснює Семюель Кренні-Еванс з Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi).

Але багато з цих “досвідчених” солдатів зараз, швидше за все, загинули або поранені, каже військовий аналітик, і їх замінили люди з невеликою підготовкою або військовим досвідом — такі як добровольці, цивільні особи і ув'язнені.

Ці люди не можуть робити те, що можуть робити професійні солдати, пояснює Кренні-Еванс: “Це означає, що їм доводиться робити речі, які є набагато простішими з тактичної точки зору — а це, як правило, передовий штурм українських позицій за підтримки артилерії”.

“Вагнер” проти міноборони

Рекрути з в'язниць мають вирішальне значення для успіху “м'ясорубки” — і аналіз BBC показує, що зараз їх швидше вбивають на передовій.

Москва дозволила ватажку бойовиків Євгену Пригожину розпочати вербування у в'язницях з червня 2022 року. Ув'язнені-бойовики потім воювали у складі приватної армії від імені російського уряду.

“Вагнер” мав страхітливу репутацію через невблаганну тактику ведення бою та жорстоку внутрішню дисципліну. Солдатів могли стратити на місці за відступ без наказу. Група продовжувала вербувати полонених до лютого 2023 року, коли її відносини з Москвою почали псуватися. Відтоді російське міністерство оборони продовжувало ту саму політику.

У червні минулого року Пригожин організував невдалий заколот проти російських збройних сил і намагався просунутися в бік Москви, перш ніж погодився повернути назад. У серпні він загинув в авіакатастрофі.

Останній аналіз BBC зосередився на іменах 9 000 в'язнів російських в'язниць, про яких відомо, що вони загинули на лінії фронту. Для більш ніж 1000 з них журналісти підтвердили дати початку військового контракту і час їхньої загибелі.

BBC з'ясували, що під керівництвом “Вагнера” ці колишні в'язні виживали в середньому три місяці. Однак ті, кого міністерство оборони завербувало пізніше, прожили в середньому лише два місяці.

Міністерство створило армійські підрозділи, відомі як штурмові загони, які майже повністю складалися з ув'язнених. Як і у випадку з підрозділами ув'язнених “Вагнера”, до цих загонів, за повідомленнями, часто ставляться як до витратного матеріалу, який кидають у бій.

Обличчя “Шторм-Z” / X (Twitter)

“Штурмовики — це просто м'ясо”, — сказав агентству Reuters минулого року один регулярний солдат, який воював пліч-о-пліч з членами “Шторму-Z”.

Нещодавно бійці “Шторму-Z” відіграли важливу роль у багатомісячних боях за захоплення Авдіївки. Місто було захоплене Росією вісім тижнів тому і стало найбільшою стратегічною та символічною перемогою Путіна на полі бою з часів Бахмута.

В'язнів відправляють прямо на лінію фронту

За часів “Вагнера” нові бійці-увʼязнені проходили двотижневу військову підготовку перед відправкою на поле бою. На противагу цьому, журналісти виявили, що деякі новобранці міністерства оборони загинули на фронті протягом перших двох тижнів після підписання контракту.

BBCпоспілкувалася з родинами загиблих призовників і солдатів, які ще живі, які розповіли, що військова підготовка, яку пропонує міністерство оборони призовникам, є недостатньою.

Одна вдова розповіла, що її чоловік підписав контракт на службу у в'язниці 8 квітня минулого року — а вже через три дні він воював на фронті: “Я була впевнена, що буде кілька тижнів навчання, про які вони говорять. І що принаймні до кінця квітня мені нічого боятися”. Вона сказала, що чекала на звістку від нього, але дізналася, що він загинув 21 квітня.

“Будьте готові до смерті”

Працюючи на “Вагнер”, в'язні зазвичай укладали контракт на шість місяців. Після закінчення терміну бойовики — якщо вони виживали — отримували свободу.

Але з вересня минулого року, згідно з рішенням міністерства оборони, завербовані в'язні повинні воювати, поки не помруть або поки не закінчиться війна — залежно від того, що настане раніше.

BBC наводить історії про ув'язнених, які просили родичів допомогти їм купити належну форму і черевики. Також були повідомлення про те, що ув'язнених відправляють воювати без належного обмундирування, медикаментів і навіть без автоматів Калашникова.

“У багатьох солдатів були гвинтівки, непридатні для бою, — пише російський прихильник війни і блогер Володимир Грубник у своєму Telegram-каналі. — Що робити піхотинцю на передовій без аптечки, лопати, щоб копати окоп, і зі зламаною гвинтівкою — велика загадка!”.

Грубник, який базується на окупованій Росією східній Україні, стверджує, що коли командири дізналися, що деякі гвинтівки “повністю зламані”, вони сказали, що їх “неможливо” замінити. Колишні полонені також розповідали про високу ціну, яку заплатили їхні товариші.

“Якщо ти записуєшся зараз, будь готовий померти, друже”, — каже Сергій на онлайн-форумі для бійців “Шторму-Z” та їхніх родичів, де вони обмінюються інформацією. Він стверджує, що він колишній ув'язнений, який воює у складі підрозділу “Шторм-Z” з жовтня.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко наголошував, що армія РФ наступає. Попереду для України — важкий період. Ба більше — два останні місяці весни будуть вирішальними.

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