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Поляки можуть знову заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Поляки можуть знову заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Пункт пропуску "Краківець - Корчова". / Фото: Держприкордонслужба України

Обмеження не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Польські протестувальники відновлюють блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску на кордоні "Корчова-Краківець", що у Львівській області. 

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України

"За інформацією польської сторони, ймовірно, планується блокування вантажів на вʼїзд до Україну - від 09:00 год. 18 квітня до 09:00 год. 20 квітня перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропускна здатність складатиме один автомобіль у годину. Втім, це обмеження не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

"Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно", - наголосили митники. 

Нагадаємо, 16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на одному з пунктів пропуску — це "Долгобичув-Угринів", що на кордоні у Львівській області. 

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