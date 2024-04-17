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Поляки могут снова заблокировать еще один пункт пропуска на границе

Поляки могут снова заблокировать еще один пункт пропуска на границе

Пункт пропуска "Краковец – Корчева". / Фото: Госпогранслужба Украины

Ограничения не будут касаться гуманитарных и военных грузов.

Польские протестующие возобновляют блокировку движения грузового транспорта перед пунктом пропуска на границе "Корчева-Краковец" Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины

"По информации польской стороны, вероятно, планируется блокировка грузов на въезд в Украину — с 09:00. 18 апреля до 09:00. 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева — Краковец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пропускная способность будет составлять один автомобиль в час. Впрочем, это ограничение не касается гуманитарных и военных грузов.

"Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно", — подчеркнули таможенники.

Напомним, 16 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на одном из пунктов пропуска — это "Долгобычув-Угринов", что на границе во Львовской области.

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