В России ликвидировали военного преступника: чем "отличился"

В русском Красноярске, вероятно, ликвидировали военного преступника Сергея Конкеева. Сообщается, что его устранили партизаны движения против путинизма "Экстремист".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

В России ликвидировали военного преступника, расстреливавшего украинских пленных

Как отмечается, преступник состоял в составе ЧВК "Вагнер". Так, он принимал участие в вооруженной агрессии против Украины от февраля 2022 года. По признанию самого Конкеева, он расстрелял трех пленных украинцев и зарезал двух пленных польских добровольцев.

"Последним местом работы Конкеева было СИЗО-1 Красноярска, где он вербовал зэков для участия в "СВО" и неоднократно фигурировал в расследованиях по поводу пыток подследственных", — замечает Бутусов.

Ранее в Бердянске был ликвидирован местный коллаборант.