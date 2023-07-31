В России маньяк 14 лет держал в подвале девушку и насиловал: как ей удалось сбежать

В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. Девушке удалось сбежать в воскресенье, 30 июля после того, как у мужчины обострилось психическое заболевание и его отвезли в больницу. Она систематически подвергалась физическому и сексуальному насилию.

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

Известно, что маньяк похитил девушку в 2009 году, на тот момент ей было 19 лет. Она познакомилась с 37-летним Владимиром рядом с железнодорожным вокзалом Челябинска. Он пригласил ее к себе домой в поселок Смолино – выпить и повеселиться. Но уже дома он запер девушку, угрожая расправой. В том же доме все время жила мать мужчины.

По словам девушки, все эти годы Владимир насиловал ее. Она рассказала, что маньяк почти все время держал ее в комнате и часто бил по голове с такой силой, что она просто забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить, например, сестре. Когда мужчина уходил из дома, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем. Похититель выпускал ее только для работы по дому: девушка помогала его пожилой матери, ухаживала за ней, убирала и готовила.

При осмотре дома преступника также были найдены останки женщины, которую маньяк, вероятно, убил в 2010-2011-х годах. Она тоже могла быть в его плену. Мать преступника все знала, но покрывала его.

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