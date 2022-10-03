В России мобилизованные поколотили "дедов"-контрактников

В Московской области мобилизованные устроили борьбу с "дедовщиной".
В Московской области мобилизованные избили контрактников, пытавшихся отобрать у них телефоны и одежду.
Об этом сообщает "База".
Отмечается, что инцидент произошел в воинской части в Алабино, куда свозят мобилизованные. Произошла массовая драка, в результате которой избитыми оказались около 20 "дедов". Контрактники спаслись только потому, что закрылись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.
На месте прибыли сотрудники военной прокуратуры и полиции. Сообщается, что заявление в полицию никто не писал.
Напомним, после массовых протестов против объявленной в РФ частичной мобилизации советница муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова опубликовала обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "отсрочить" мобилизацию в этой автономной республике.
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