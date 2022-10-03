Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России мобилизованные поколотили "дедов"-контрактников

Дата публикации
Просмотры
4040
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России мобилизованные поколотили "дедов"-контрактников

Фото: Associated Press

В Московской области мобилизованные устроили борьбу с "дедовщиной".

В Московской области мобилизованные избили контрактников, пытавшихся отобрать у них телефоны и одежду.

Об этом сообщает "База".

Отмечается, что инцидент произошел в воинской части в Алабино, куда свозят мобилизованные. Произошла массовая драка, в результате которой избитыми оказались около 20 "дедов". Контрактники спаслись только потому, что закрылись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.

На месте прибыли сотрудники военной прокуратуры и полиции. Сообщается, что заявление в полицию никто не писал.

Напомним, после массовых протестов против объявленной в РФ частичной мобилизации советница муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова опубликовала обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "отсрочить" мобилизацию в этой автономной республике.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация