У Росії мобілізовані віддухопелили "дідів"-контрактників

У Московській області мобілізовані побили контрактників, які намагалися відібрати у них телефони та одяг.

Про це повідомляє "База".

Зазначається, що інцидент стався у військовій частині в Алабіно, куди звозять мобілізованих. Сталася масова бійка, в результаті якої побитими виявилися близько 20 "дідів". Контрактники врятувалися лише тому, що зачинилися в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію.

На місці прибули співробітники військової поліції та поліції. Повідомляється, що заяву до поліції ніхто не писав.

Нагадаємо, після масових протестів проти оголошеної в РФ “часткової” мобілізації радниця муфтія Дагестану та його дружина Айна Гамзатова опублікувала звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням "відстрочити" мобілізацію в цій автономній республіці.

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