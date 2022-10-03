У Росії мобілізовані віддухопелили "дідів"-контрактників

У Московській області мобілізовані влаштували боротьбу з "дідівщиною".
У Московській області мобілізовані побили контрактників, які намагалися відібрати у них телефони та одяг.
Про це повідомляє "База".
Зазначається, що інцидент стався у військовій частині в Алабіно, куди звозять мобілізованих. Сталася масова бійка, в результаті якої побитими виявилися близько 20 "дідів". Контрактники врятувалися лише тому, що зачинилися в одному з приміщень частини. Звідти вони викликали поліцію.
На місці прибули співробітники військової поліції та поліції. Повідомляється, що заяву до поліції ніхто не писав.
Нагадаємо, після масових протестів проти оголошеної в РФ “часткової” мобілізації радниця муфтія Дагестану та його дружина Айна Гамзатова опублікувала звернення до російського президента Володимира Путіна з проханням "відстрочити" мобілізацію в цій автономній республіці.
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