В России объявили о начале призыва на военные сборы

Призванные из запаса будут проходить собрания в разных войсках.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о находящемся в запасе призывах граждан РФ на военные сборы.

Об этом информирует кремлевское пропагандистское издание " РИА Новости ".

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В Указе диктатора указывается, что призванное из запаса будет проходить собрание в вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

"Призвать в 2023 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются перезапустить систему принудительной "мобилизации" населения на оккупированных территориях Луганской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ нацеливается на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине с целью отсрочки новой открытой обязательной мобилизации.

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