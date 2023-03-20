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В России после важного "зума" начальник полиции совершил самоубийство

В России после важного "зума" начальник полиции совершил самоубийство

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1576
Время на прочтение
2 мин
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В России после важного "зума" начальник полиции совершил самоубийство

Фото: BAZA

Причины самоубийства неизвестны, но прежде руководитель Иркутской полиции подал заявление на развод.

Начальник полиции Иркутска, Россия, полковник Герман Братчиков после рабочего совещания совершил самоубийство. Он застрелился из служебного пистолета прямо в своем кабинете.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Baza".

"Утром 19 марта полковник Герман Братчиков, как всегда, заступил на дежурство и получил табельный пистолет Макарова. В 8 часов утра у него был запланирован важный "зум": заместитель начальника полиции Главного Управления МВД области Перевалов проводил селекторное совещание, в котором брал участие и Братчиков", — пишет паблик.

После совещания полковник вошел к себе в кабинет, закрылся и затих. Полицейский не выходил из него около шести часов. Братчиков не отвечал ни на служебный, ни на сотовый телефон, и тогда сотрудники полиции решили зайти в его кабинет. Внутри они обнаружили труп полковника: мужчина застрелился из служебного пистолета.

Согласно сообщению, причины самоубийства Братчикова пока неизвестны. В 2019 году он проходил психологическое тестирование, специалисты не выявили никаких факторов риска.

Буквально за несколько недель до события Братчиков подал заявление о разводе со своей второй женой. Официально их брак должны были расторгнуть 27 марта.

Напомним, в России пропагандисты заявили об "атаке беспилотников". Они сообщили о неизвестных дронах, якобы упавших под Москвой и возле Белгорода.

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Дата публикации
Просмотры
1576
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