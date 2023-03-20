В России после важного "зума" начальник полиции совершил самоубийство

Начальник полиции Иркутска, Россия, полковник Герман Братчиков после рабочего совещания совершил самоубийство. Он застрелился из служебного пистолета прямо в своем кабинете.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Baza".

"Утром 19 марта полковник Герман Братчиков, как всегда, заступил на дежурство и получил табельный пистолет Макарова. В 8 часов утра у него был запланирован важный "зум": заместитель начальника полиции Главного Управления МВД области Перевалов проводил селекторное совещание, в котором брал участие и Братчиков", — пишет паблик.

После совещания полковник вошел к себе в кабинет, закрылся и затих. Полицейский не выходил из него около шести часов. Братчиков не отвечал ни на служебный, ни на сотовый телефон, и тогда сотрудники полиции решили зайти в его кабинет. Внутри они обнаружили труп полковника: мужчина застрелился из служебного пистолета.

Согласно сообщению, причины самоубийства Братчикова пока неизвестны. В 2019 году он проходил психологическое тестирование, специалисты не выявили никаких факторов риска.

Буквально за несколько недель до события Братчиков подал заявление о разводе со своей второй женой. Официально их брак должны были расторгнуть 27 марта.

Напомним, в России пропагандисты заявили об "атаке беспилотников". Они сообщили о неизвестных дронах, якобы упавших под Москвой и возле Белгорода.