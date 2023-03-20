Европа должна наладить поставки боеприпасов в Украину и их производство - Бербок

Бербок отметила, что Берлин играет в этом вопросе "особую роль".

Страны Европы должны не только наладить постоянные поставки боеприпасов в Украину для защиты от российских агрессоров, но и их производство.

Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

Она отметила, что украинцы продолжают нуждаться в помощи в борьбе с российскими агрессорами со стороны стран Европы, чтобы получить себе мир.

"В ближайшие дни и недели центральной задачей для этого является обеспечение боеприпасами. Поэтому сегодня мы в Брюсселе в чрезвычайном формате – министры иностранных дел и обороны – говорим о совместных заказах и закупках боеприпасов", — сказала министр.

Бербок отметила, что Берлин играет в этом вопросе "особую роль".

"Мы в Германии продвигаемся с производством боеприпасов для САУ Gepard, но понятно, что европейцы должны наладить совместные производственные мощности. Мы должны не только вместе поставлять оружие, но и производить вместе", — добавила Бербок.

Напомним, ранее сообщалось, что "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы "наступлении Вооруженных сил Украины на российский Белгород уже в апреле".

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что во время принятия решения о вторжении в Украину, в Москве были уверены, что украинцы не будут сопротивляться.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.