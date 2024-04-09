В российском Саратове в ночь на вторник, 9 апреля, неизвестные подожгли музей истории "специальной военной операции", как в Кремле называют полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

По информации, которую канал получил из собственных источников, поджигатель разбил окно в здании музея и совершил поджог с помощью бутылки с зажигательной смесью. Однако пожар удалось потушить дежурившему в то время сотруднику музея.

"На месте преступления была найдена пятилитровая канистра и три бутылки с неизвестной жидкостью", — говорится в сообщении.

Это место горело уже во второй раз. Известно, что музей, экспозиция которого пытается исказить историю и представляет преступления российских оккупантов в Украине как "героические поступки военных", уже поджигали несколько месяцев назад – в декабре 2023 года.

По данным следствия, поджог музея совершил 21-летний слесарь из Тольятти Максим Ким. Это произошло спустя всего полгода после открытия музея.

В музейной коллекции представлены предметы солдатского быта, "трофеи", привезенные из Украины, а также фотографии, сделанные российскими оккупантами на фронте.

Напомним, в Подмосковье 9-классник поджег отделение "Единой России". Подросток пытался отомстить за смерть Навального.

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