В США десятки автомобилей столкнулись на зимнем шоссе: видео

Дорогу укрыл слой льда.

Массовая авария произошла в американском штате Висконсин: десятки автомобилей столкнулись на зимнем шоссе.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 декабря.

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Произошло ДТП на региональной трассе, соединяющей сразу несколько штатов. Причиной столкновений называют непогоду, потому что дорогу укрыл слой льда.

В аварии один за другим попали четыре десятка автомобилей. Водители, к счастью, отделались только легкими травмами. Из-за ДТП движение на трассе пришлось ограничить.

Новости мира: в штате Висконсин произошла массовая троща

Как сообщалось, в американском штате Луизиана на трассу во время движения автомобилей упал вертолет. Момент падения самолета зафиксировали пользователи соцсетей. Столб черного дыма видели по всей округе. К сожалению, пилот не выжил, больше в кабине никого не было. На земле никто не пострадал.

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