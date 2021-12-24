В США десятки автомобилей столкнулись на зимнем шоссе: видео

Дорогу укрыл слой льда.
Массовая авария произошла в американском штате Висконсин: десятки автомобилей столкнулись на зимнем шоссе.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 декабря.
Произошло ДТП на региональной трассе, соединяющей сразу несколько штатов. Причиной столкновений называют непогоду, потому что дорогу укрыл слой льда.
В аварии один за другим попали четыре десятка автомобилей. Водители, к счастью, отделались только легкими травмами. Из-за ДТП движение на трассе пришлось ограничить.
Как сообщалось, в американском штате Луизиана на трассу во время движения автомобилей упал вертолет. Момент падения самолета зафиксировали пользователи соцсетей. Столб черного дыма видели по всей округе. К сожалению, пилот не выжил, больше в кабине никого не было. На земле никто не пострадал.
Читайте также:
- Засмотрелся на электронную сигарету: в США подросток протаранил дом на Honda Accord (видео)
- Дальнобойщик в США получил 110 лет тюрьмы из-за жуткого ДТП
- Разлетаются всем миром: в Дубае под открытым небом пылятся сотни элитных автомобильных "битков"