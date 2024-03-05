В США разбился самолет: никто не выжил (фото)

В Нэшвилле (США, штат Теннесси) у шоссе разбился пассажирский одномоторный самолет. В результате погибли пять человек.

Об этом пишет ABC News.

Указано, что диспетчерская башня аэропорта Нэшвилла имени Джона Тюна получила сообщение от пилота примерно в 19:40 по восточному времени в понедельник (00:40 по Гринвичу во вторник) о том, что у их самолета отказал двигатель и электропитание.

В сообщении также говорилось, что самолет нуждается в разрешении на посадку. Самолету разрешили сесть. Однако когда он взял курс на аэропорту, пилот снова связался с башней, чтобы сказать, что самолет не прилетит.

"Столкновение было катастрофическим и не оставило ни одного живого", – сказал представитель полиции.

Фото: Associated Press

Представитель пожарной службы Нэшвилла сообщил телеканалу, что самолет взорвался от удара. Местные власти сотрудничают с федеральными властями, чтобы определить, откуда прилетел самолет. Власти также пока не знают, кто находился на борту.

Напомним, в Польше самолет упал на здание, в котором люди скрывались от грозы. В результате аварии 5 погибших, много раненых.

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