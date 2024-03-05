У США розбився літак: не вижив ніхто (фото)

У Нешвіллі (США, штат Теннессі) біля шосе розбився пасажирський одномоторний літак. Внаслідок авіатрощі загинули п’ятеро осіб.

Про це пише ABC News.

Вказано, що диспетчерська вежа аеропорту Нешвілла імені Джона Тюна отримала повідомлення від пілота приблизно о 19:40 за східним часом у понеділок (00:40 за Гринвічем у вівторок) про те, що у їхнього літака відмовив двигун і електроживлення.

У повідомленні також йшлося, що літак потребує дозволу на приземлення. Літаку дозволили сісти. Однак коли він узяв курс на аеропорт, пілот знову зв’язався з вежею, щоб сказати, що літак не прилетить.

"Зіткнення було катастрофічним і не залишило жодного живого", – сказав представник поліції.

Фото: Associated Press

Представник пожежної служби Нешвілла повідомив телеканалу, що літак вибухнув від удару. Місцева влада співпрацює з федеральною владою, щоб визначити, звідки прилетів літак. Влада також наразі не знає, хто перебував на борту.

Нагадаємо, в Польщі літак упав на будівлю, в якій люди ховалися від грози. Внаслідок аварії 5 загиблих, багато поранених.

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