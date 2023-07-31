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В Стамбуле закрыли пляж из-за 28 неразорванных снарядов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Стамбуле закрыли пляж из-за 28 неразорванных снарядов

Пляж решили временно закрыть, поскольку погода поначалу не позволяла дайверам тщательно проверить побережье/Фото: A Haber

Снаряды лежали на глубине метр-полтора в 10 метрах от берега.

В Турции в туристическом районе Шиле в окрестностях Стамбула закрыли пляж Софулар. Пляж временно закрыли от туристов после того, как на побережье обнаружили около трех десятков неразорванных артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Накануне власти Стамбула получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения.

Пляж решили временно закрыть, поскольку погода поначалу не позволяла дайверам тщательно проверить побережье.

На понедельник удалось обнаружить 28 неразорванных артиллерийских снарядов, из них восемь уже достали на поверхность. Снаряды находились на глубине метра-полтора в 10 метрах от берега.

Подразделение военно-морских сил Турции взяло изъятые объекты и подтвердило, что это действительно артиллерийские снаряды. Их планируют обезвредить в среду, 2 августа.

Происхождение снарядов на побережье курортного района у Стамбула пока не было установлено.

Напомним, с начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили более 40 мин в западных водах Черного моря.

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Дата публикации
Просмотры
1196
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