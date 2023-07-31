У Стамбулі закрили пляж через 28 нерозірваних снарядів

Снаряди лежали на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега.

У Туреччині у туристичному районі Шиле, що в околицях Стамбула, закрили пляж Софулар. Пляж тимчасово закрили від туристів після того, як на узбережжі виявили майже три десятки нерозірваних артилерійських снарядів.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.

Напередодні влада Стамбула отримала повідомлення про вибухонебезпечні предмети невідомого походження.

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Пляж вирішили тимчасово закрити, оскільки погода спочатку не дозволяла дайверам ретельно перевірити узбережжя.

Станом на понеділок вдалося виявити 28 нерозірваних артилерійських снарядів, із них вісім уже дістали на поверхню. Снаряди перебували на глибині метр-півтора на відстані 10 метрів від берега.

Підрозділ військово-морських сил Туреччини взяв вилучені об'єкти й підтвердив, що це справді артилерійські снаряди. Їх планують знешкодити в середу, 2 серпня.

Походження снарядів на узбережжі курортного району біля Стамбула поки не встановили.

Нагадаємо, від початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знищили понад 40 мін у західних водах Чорного моря.

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