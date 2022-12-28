В столице Швеции раздался мощный взрыв

Выбыл произошедший у ворот одного из жилых домов

На юге столицы Швеции в Стокгольме раздался взрыв, на месте которого были обнаружены следы ручной гранаты.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

В сообщении указывается, что выбывший произошел у ворот одного из жилых домов в районе Энскедален.

После взрыва с места происшествия скрылся автомобиль и несколько человек, одетых в темную одежду.

Правоохранители прибыли на место происшествия и проводят расследование. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что убийство вооруженным мужчиной четырех человек в курдском культурном центре и соседнем курдском кафе в центре Парижа всколыхнуло курдскую общину во французской столице.

Кроме того, мы ранее информировали, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предоставила официальный комментарий о взрыве, произошедшем в Главной комендатуре полиции Польши.

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