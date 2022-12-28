В столиці Швеції пролунав потужний вибух

Вибув стався біля воріт одного з житлових будинків

На півдні столиці Швеції Стокгольмі пролунав вибух, на місці якого були виявлені сліди ручної гранати.

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

В повідомленні вказується, що вибув стався біля воріт одного з житлових будинків в районі Енскедален.

Після вибуху з місця події втік автомобіль і кілька людей, які були одягнені в темний одяг.

Правоохоронці прибули на місце події та проводять розслідування. За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вбивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці.

Крім того, ми раніше інформували, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України надала офіційний коментар щодо вибуху, який мав місце в Головній комендатурі поліції Польщі.

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