В столиці Швеції пролунав потужний вибух

Вибув стався біля воріт одного з житлових будинків
На півдні столиці Швеції Стокгольмі пролунав вибух, на місці якого були виявлені сліди ручної гранати.
Про це повідомляє видання Aftonbladet.
В повідомленні вказується, що вибув стався біля воріт одного з житлових будинків в районі Енскедален.
Після вибуху з місця події втік автомобіль і кілька людей, які були одягнені в темний одяг.
Правоохоронці прибули на місце події та проводять розслідування. За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вбивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці.
Крім того, ми раніше інформували, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України надала офіційний коментар щодо вибуху, який мав місце в Головній комендатурі поліції Польщі.
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