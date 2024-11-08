В турецком сериале украинских беженок изобразили как проституток: подробности

Оскорбительный стереотип может усугубить жизнь украинцев в Турции.

Турецкий сериал "Гений" (Deha) изобразил украинских беженок, как женщин, оказывающих интимные услуги за деньги. Поэтому сериал получил серьезную критику.

Об этом рассказала украинская писательница Вера Таныш в эфире телеканала "Киев-24".

Она является матерью троих детей и имеет статус международной защиты в Турции. Вера Таныш возмущена тем, что достоинством украинских женщин, бежавших от войны, пренебрегли.

Украинская автор отмечает, что сериал искажает реальность и игнорирует настоящие вызовы, с которыми сталкиваются украинские беженцы, в частности женщины, которые пытаются обеспечить свои семьи и сохранить достоинство своей нации.

"Украинские женщины поставили в одну плоскость с представителями мафии и другими криминальными элементами", — отметила писательница.

В обращении в посольство Украины, регулятор телевидения Турции и производителей сериала Таныш требует прекращения трансляции или исправления этого контента, публично извиниться и поддержать защиту прав и достоинства украинок.

Напомним, объявят ли мобилизацию женщин.

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