В Турции упал российский дрон (фото)

Российский дрон «Орлан-10» разбился в Турции / © ClashReport

Дополнено новыми материалами

В Турции разбился беспилотник «Орлан-10» российского производства. Это произошло в сельской местности в 50 км от Стамбула.

Об этом сообщает Clash Report.

«БПЛА „Орлан-10“ российского производства разбился в сельской местности Измит, Коджаэли, Турция», — говорится в заявлении.

Издание уточнило, что дрон разбился примерно в 50 км от Стамбула — крупнейшего города Турции с населением около 15,7 млн человек.

Турецкие власти начали расследование инцидента.

Заметим, «Орлан-10» — это российская многоцелевая беспилотная система, разработанная для дистанционного мониторинга объектов в труднопроходимых районах. Конструкция аппарата предусматривает использование бензинового двигателя внутреннего сгорания, что позволяет выполнять длительные полеты для воздушной разведки.

Напомним, накануне турецкие истребители F-16 сбили над Черным морем неуправляемый беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны. В Минобороны Турции сообщили, что аппарат вышел из-под контроля, поэтому его уничтожили в безопасной зоне за пределами населенных пунктов.