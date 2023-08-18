В Вильнюсе прогнали российского профессора: какой бред он пропагандировал

Религиовед из России преподавал в Вильнюсском университете с октября 2022 года.

Вильнюсский университет расторг контракт с профессором из России Андреем Десницким, который в своих публикациях отрицал оккупацию Советским Союзом стран Балтии и считал Крым российским.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Российский профессор преподавал на филологическом факультете Вильнюсского университета с октября 2022 года.

По специальности Десницкий религиовед, но, как оказалось, в своих публикациях он затрагивал также политические и исторические темы. В частности, в статье "Советская Прибалтика: что это было?" на популярном русском православном сайте pravmir.ru он доказывал, что Литва, Латвия и Эстония не были оккупированы Советским Союзом в 1940 году.

"Три балтийских республики в то время были не демократиями, а правыми националистическими диктатурами", — утверждал он и добавил, что советские танки вошли в эти страны фактически без сопротивления, а Красную армию радостно встречала часть местного населения.

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Более того, в своей статье он заявлял, что значительная часть населения стран Балтии считает восстановление независимости ошибкой.

Кроме того, еще перед оккупацией Крыма Десницкий высказал мнение, что полуостров должен принадлежать России, поэтому нужно провести референдум об его отделении от Украины. Кстати, профессорскую степень он получил во время войны в Украине, спустя 2 года после аннексии Крыма.

В четверг, 17 августа, Андрей Десницкий прокомментировал свое увольнение в Facebook.

Он заявил, что статья с отрицанием советской оккупации стран Балтии появилась еще в 2012 году, когда он находился под влиянием российской пропаганды. По его словам, тогда он ошибался, а сейчас его взгляды на ситуацию в странах Балтии изменились. Про Крым и войну в Украине в его сообщении нет ни слова.

Напомним, в прошлом году в Литве запретили владеть оружием проживающим в стране россиянам и белорусам.

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