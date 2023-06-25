Военный мятеж Пригожина в РФ: эксперт рассказал, кто за этим действительно стоит

По мнению эксперта, Пригожин никогда не являлся самостоятельным игроком в политике Кремля.

Военное восстание главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина — четко спланированная операция российских спецслужб.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

"Пригожин выполнял несколько миссий, возложенных на него. Самое главное, он перевел ПИК "Вагнер" под полный контроль российского Минобороны, сделав одно из самых боеспособных подразделений оккупационных войск частью регулярной армии. То есть "Вагнер" потерял самостоятельность в принятии решений в момент планирования операций", – сказал Снегирев.

Он считает, что Пригожин является "продуктом российских спецслужб". Он никогда не был самостоятельным игроком.

"Он человек, который является частью ближайшего окружения Путина. За ним стоят Кириенко и другие должностные лица. Поэтому говорить о какой-либо самостоятельности Пригожина не приходилось и не приходится", — добавил он.

Кто на самом деле вел переговоры с Пригожиным и что ему пообещали

Как пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, глава ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным на самом деле вел переговоры с близким соратником президента Путина, бывшим замминистра обороны и действующим губернатором Тульской Алексеем Дюмином. По итогам переговоров Пригожин передумал идти в Москву.

В обмен отмены наступления на столицу России ему дали гарантии безопасности ПВК "Вагнер", а также "решить вопросы" Шойгу и Герасимова, которыми был очень недоволен Пригожин из-за постоянных военных поражений оккупантов на войне против Украины.

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