Выборы в США: демократ Макбрай стала первым трансгендером в конгрессе

34-летний сенатор штата одержала победу на конкурентных праймериз в расширенном избирательном округе Делавера, который считают безопасным для демократов.

Представитель демократических сил Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером, избранным в Палату представителей США.

Об этом пишет Reuters.

Согласно прогнозам Edison Research, Макбрайд избрана в Палату представителей США. 34-летний сенатор штата одержала победу на конкурентных праймериз в расширенном избирательном округе Делавера, который считают безопасным для демократов.

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В 2020 году Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером в должности сенатора штата, а ранее в 2016 году – первой трансгендерной женщиной, выступившей на съезде национальной политической партии. Также Макбрайд первой стажировалась в Белом доме при президенте Бараке Обаме в 2012 году.

Перед выборами в интервью Reuters она подчеркнула, что нацелена на приоритетные вопросы избирателей, оставляя на заднем плане исторический аспект своей кандидатуры.

"Когда ты первый, тебе часто приходится быть лучшей версией себя... Но все это не имеет значения, если я не выполняю своих обязанностей как лучший член Конгресса, которым могу быть для Делавера", — сказала она.

На вопрос о значении ее кандидатуры для молодых трансгендерных американцев она ответила: "Любой, кто сомневаюется, достаточно ли велико сердце нашей страны, чтобы принять их, должен знать, что они здесь дома… Наша демократия достаточно велика для всех нас".

По данным Reuters, в 2023 году законодатели 37 штатов США предложили 142 законопроекта, направленных на ограничение в сфере гендерного здравоохранения для трансгендеров, что почти втрое превышает показатель прошлого года.

Макбрайд, выросшая в Уилмингтоне, штат Делавер, совершила каминг-аут в 2011 году. Она занялась политикой, стремясь к инклюзивной среде.

Thank you, Delaware! Позже ваши деньги и ваши значения, я хочу, чтобы ваши еще один member of Congress.



Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our... pic.twitter.com/QgwRkpUlbD – Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024

"Спасибо, Делавер! Благодаря вашим голосам и ценностям я горжусь тем, что буду вашим следующим членом Конгресса. Делавер ясно и громко заявил, что мы должны быть страной, которая защищает репродуктивную свободу, гарантирует оплачиваемый отпуск и доступный уход за детьми для всех наших семей", обеспечивает, чтобы жилье и здравоохранение были доступны каждому…», – поблагодарила она своих избирателей в соцсети X.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

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