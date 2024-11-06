Вибори у США: демократ Макбрай стала першим трансгендером у конгресі

34-річна сенаторка штату здобула перемогу на конкурентних праймеріз у розширеному виборчому окрузі Делавера, який вважають безпечним для демократів.

Представник демократичних сил Сара Макбрайд стала першим відкритим трансгендером, обраним до Палати представників США.

Про це пише Reuters.

Згідно з прогнозами Edison Research, Макбрайд обрана до Палати представників США. 34-річна сенаторка штату здобула перемогу на конкурентних праймеріз у розширеному виборчому окрузі Делавера, який вважають безпечним для демократів.

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У 2020 році Сара Макбрайд стала першим відкритим трансгендером на посаді сенатора штату, а раніше, 2016 році, – першою трансгендерною жінкою, яка виступила на з'їзді національної політичної партії. Також Макбрайд першою стажувалася у Білому домі за президента Барака Обами у 2012 році.

Перед виборами в інтерв'ю Reuters вона наголосила, що націлена на пріоритетні питання для виборців, залишаючи на задньому плані історичний аспект своєї кандидатури.

"Коли ти перший, тобі часто доводиться прагнути бути найкращою версією себе... Але все це не має значення, якщо я не виконую своїх обов'язків як найкращий член Конгресу, яким можу бути для Делавера", - сказала вона.

На запитання про значення її кандидатури для молодих трансгендерних американців вона відповіла: "Будь-який, хто сумнівається, чи достатньо велике серце нашої країни, щоб прийняти їх, має знати, що вони тут вдома… Наша демократія є достатньо великою для всіх нас".

За даними Reuters, у 2023 році законодавці 37 штатів США запропонували 142 законопроєкти, спрямовані на обмеження у сфері гендерної охорони здоров'я для трансгендерів, що майже втричі перевищує тогорічний показник.

Макбрайд, що виросла в Вілмінгтоні, штат Делавер, здійснила камінг-аут у 2011 році. Вона зайнялася політикою, прагнучи інклюзивного середовища.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.



Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD — Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024

"Дякую, Делавер! Завдяки вашим голосам і цінностям я пишаюся тим, що буду вашим наступним членом Конгресу. Делавер ясно і голосно заявив, що ми маємо бути країною, яка захищає репродуктивну свободу, гарантує оплачувану відпустку та доступний догляд за дітьми для всіх наших сімей, забезпечує, щоб житло та охорона здоров'я були доступні кожному…", – подякувала вона своїм виборцям у соцмережі X.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, швидше за все, стане 47-м президентом США. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, він отримав 279 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі вдруге.

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