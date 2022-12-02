За жизнь главы Верховного суда Беларуси борются в реанимации

Ветеран судопроизводства со времен СССР и один из столпов лукашенковского режима не появляется в публичном пространстве из-за тяжелой болезни.
80-летний председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало длительное время не появляется на работе и в течение последнего месяца о нем не упоминается в официальных сводках государственных СМИ.
Как сообщает "Наша Ніва", ветеран белорусского судопроизводства и одна из опор режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко находится в реанимации.
По информации издания, у Сукало резко ухудшилось здоровье, за его жизнь борются врачи.
Выпускник юрфака БГУ успел поработать еще министром юстиции БССР, в советское время он являлся заместителем председателя Верховного Суда СССР и входил в ЦК Компартии БССР.
После прихода к власти Лукашенко Валентин Сукало занял должность министра юстиции. В 1997 году, после антиконституционного референдума, он был назначен председателем Верховного Суда. В этой должности он бессменно находится вот уже 25 лет.
В издании отметили, что Валентин Сукало приложился к созданию режима личной власти и выхолащению судебной системы. За время его председательства в Верховном суде процент обвинительных приговоров достиг 99,7, а по политическим делам – 100 процентов. То есть доказать невиновность в суде гражданам стало совершенно невозможным, а суд превратился в ритуал простой распечатки решений, заранее принятых в силовых структурах.
Напомним, в субботу, 26 ноября, внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Дипломату было 64 года.
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