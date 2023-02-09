Землетрясение в Турции: под завалами могут находиться пятеро украинцев — МИД

В общей сложности дипломаты разыскали уже 103 украинца.

Под вызванными землетрясением завалами в Турции могут находиться пятеро украинцев.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

"Имеем информацию о вероятном пребывании пяти украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения. Одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет", — написал он.

Николенко добавил, что в общей сложности дипломаты разыскали уже 103 украинца.

"Остальные 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", — подчеркнул спикер МИД.

Спикер МИД отметил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", — рассказал Николенко.

Напомним, по состоянию на утро 9 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии возросло, по меньшей мере, до 15 383 человек.

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