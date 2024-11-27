Женщина три года прятала от всех свою дочь в ящике

В британском графстве Чешир женщина в течение трех лет скрывала существование дочери от своих детей, держа ее в ящике кровати. О ее рождении не знал также партнер горе-матери, часто находившийся в доме.

Об этом сообщает BBC.

О существование еще одного ребенка у этой женщины стало известно, когда гость в доме услышал его плач.

Тогда в семью вызвали социальную работницу, которая была напугана увиденным. Трехлетняя девочка была настолько истощена, что выглядела как семимесячный ребенок.

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В прокуратуре сообщили, что мать оставляла дочь без присмотра очень долго, иногда без достаточного количества еды. По словам прокуроров, девочка "никогда не видела дневного света или свежего воздуха".

У ребенка было расщепление неба и несколько других медицинских проблем, но его мать не обращалась за лечением.

Судья Стивен Эверетт заявил, что женщина "лишила эту маленькую девочку любой любви, должного внимания, взаимодействия с другими людьми, соответствующего питания и необходимой медицинской помощи".

Мать девочки признала себя виновной. Во время допросов она объясняла, что не знала о беременности и "очень боялась", когда родила. Она также заявила, что ребенок не всегда находился в ящике под кроватью, которsq якоб не был закрыт.

Решением суда женщину наказали за жестокое обращение с детьми и за халатность, которая привела к проблемам с развитием ребенка. Девочку передали в приемную семью.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области мать забрала свою 8-летнюю дочь из школы, отвезла в село и почти на 10 лет закрыла в комнате, запрещая выходить на улицу и учиться.

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