Жінка три роки ховала від усіх свою доньку у шухляді

У британському графстві Чешир жінка упродовж трьох років приховувала існування доньки від своїх інших дітей, тримаючи її в шухляді ліжка. Про її народження не знав також партнер горе-матері, який часто перебував у будинку.

Про це повідомляє ВВС.

Існування ще однієї дитини у цієї жінки виявилося, коли гість у будинку почув її плач.

Тоді до сім’ї викликали соціальну працівницю, яка була нажахана побаченим. Трирічна дівчинка була настільки виснажена, що виглядала, як семимісячна дитина.

У прокуратурі повідомили, що мати залишала доньку без нагляду дуже довго, іноді без достатньої кількості їжі. За словами прокурорів, дівчинка "ніколи не бачила денного світла чи свіжого повітря".

У дитини було розщеплення піднебіння та кілька інших медичних проблем, але її матір не зверталася за лікуванням.

Суддя Стівен Еверетт заявив, що жінка "позбавила цю маленьку дівчинку будь-якої любові, належної уваги, взаємодії з іншими людьми, відповідного харчування та необхідної медичної допомоги".

Мати дівчинки визнала себе винною. Під час допитів вона пояснювала, що не знала про вагітність і "дуже боялася", коли народила. Вона також заявила, що дитина не завжди перебувала у шухляді під ліжком, яка нібито не була закрита.

Рішенням суду жінку покарали за жорстоке поводження з дітьми та за недбалість, яка призвела до проблем із розвитком дитини. Дівчинку передали у прийомну сім’ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львівській області мати забрала свою 8-річну доньку зі школи, відвезла до села та на майже 10 років зачинила у кімнаті, забороняючи виходити на вулицю та навчатися.

Читайте також: