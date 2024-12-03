23 руководителей банка озадачили клиентов обещанием: что они объявили

В Японии руководство банка Shikoku придумало странный способ уверить клиентов в своей преданности – пообещав поплатиться жизнью, если их признают виновными в "финансовых нарушениях".

Об этом пишет Oddity Central.

Банковские руководители всегда соблюдают высокие этические стандарты, учитывая, что они имеют дело с состоянием тысяч, а иногда и миллионов людей, но хотя им грозит серьезное наказание в случае мошенничества или хищения, от них не ожидают, что они поплатятся жизнью. Это не касается руководства банка Shikoku, финансового учреждения, 23 топ-менеджера которого, включая президента, подписали клятву на крови, что обязывает их совершить сеппуку, если их признают виновными в финансовых нарушениях, хищении средств или других мошеннических действиях. Причудливая клятва, имеющая корни в кодексе чести самурайской эпохи Японии, размещенная на сайте банка, стала вирусной и повлекла реакцию от восхищения к недоверию.

"Любой, кто работает в этом банке и украл деньги или заставил других воровать из банка, заплатит за это собственным имуществом, а затем покончит жизнь самоубийством", — говорится в объявлении на сайте.

Это обещание является частью документа, подписанного и скрепленного кровью всех 23 сотрудников, в том числе президента Миуру.

Сеппуку – это вид ритуального самоубийства, позволявший самураям защитить свою честь после того, как они подвели своего господина. Сотрудники предшественника банка Shikoku, Тридцать седьмого национального банка, подписывали подобное обещание с момента его основания в 1878 году.

Эта причудливая клятва повлекла за собой сравнение между японскими и американскими руководителями банков, ведь последние, как известно, почти не несут ответственности за ненадлежащее обращение с финансами клиентов.

Напомним, мошенники создали фейковое отделение госбанка. Как оказалось, на 590 000 грн "влетели" работники, а не клиенты.

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