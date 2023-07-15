Бабушка разбогатела благодаря удару молнии: как так произошло

Теперь она богаче на 50 тысяч долларов.

Женщина из Миссури, которая искала убежище от шторма в магазине, купила лотерейный билет и выиграла 50 000 долларов.

Об этом пишет upi.com.

Бабушка из Сент-Клера сказала представителям лотереи, что она была за рулем, когда вблизи молния заставила ее сделать незапланированную остановку.

"Было две молнии, которые ударили одновременно прямо рядом со мной", – вспомнила победительница. "Я сказала своему мужу: "Я не хочу ехать в этот шторм".

В ожидании лучшей погоды женщина купила билет на розыгрыш Powerball. На следующее утро она обнаружила, что выиграла 50 000 долларов.

"Я не могу в это поверить. Это увлекательно", — прокомментировала она.

Американка сказала, что планирует потратить призовые деньги на своих внуков.

Напомним, 6-летняя девочка дважды спасла жизнь своей мамы с помощью умной колонки. Женщина рассказала, что произошло.

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