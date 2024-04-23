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Какие области вернет Украина: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Какие области вернет Украина: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Какова будет ситуация на фронте — предсказание таролога / Фото: Associated Press

Яна Пасынкова сделала предсказание по ситуации на фронте.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова сделала предсказание по ситуации на разных направлениях фронта. Она считает, что Украина вернет себе утраченные территории.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову попросили предсказать, какой будет ситуация на разных направлениях фронта. Она с помощью карт Таро увидела деоккупацию Украины. 

"Так складываются обстоятельства, что сначала Донецкое направление от нас уходит. Но впоследствии оно к нам возвращается. Луганское направление раньше становится украинским, чем Донецкое, как ни странно. Херсонское направление ситуация сохраняется, как на сегодня. Оно будет переполовиненным. Часть его уходит, а потом возвращается. Харьковское направление очень нестабильное и проблемное. Непонятнее даже, чем Донецкое и Луганское. Здесь будет радость, что оно наше. Далее - нам понадобится очень большое количество ресурсов и сил, чтобы удержать и построить. Затем - идут договоренности, манипуляции", - сказала победительница "Битв экстрасенсов". 

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасикова с помощью карт Таро сделала предсказание по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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