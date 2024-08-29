Платные "школы воров" учат детей красть на богатых свадьбах: сколько стоит место

В Индии существуют так называемые "школы воров", где детей учат красть на богатых свадьбах.

Об этом сообщает SCMP.

Родители в бедных индийских селах платят большие деньги, чтобы отдать наследников в "школы", которые готовят их к преступной жизни. Уголовное образование включает в себя ряд уроков, которые выпускают "профессиональных" гангстеров.

Три села в штате Мадхья-Прадеш, центральная Индия – Кадия, Гулхеди и Гулхеди – печально известны тем, что там учат детей воровать. Родители отправляют своих детей в возрасте от 12 до 13 лет в эти "школы", где они приобщаются к местным преступным группировкам и получают соответствующую подготовку. "Учителями" являются члены банд и опытные преступники.

Учебная программа включает в себя карманные кражи, похищение сумок в людных местах, бегство от полиции и противостояние побоям. Детей также учат играть в азартные игры и продавать алкоголь.

Место в "школе воров" стоит родителям от 200 000 до 300 000 рупий (2400-3600 долларов США) за обучение. Студенты обычно происходят из менее образованных и бедных семей. Их учат, как влиться в состоятельные семьи и попасть на самые эксклюзивные свадьбы в высшем обществе. После года обучения подростки могут "выпускаться", воруя драгоценности на свадьбах богачей.

Как сообщается, преступное образование позволяет подросткам зарабатывать в пять-шесть раз больше, чем плата за обучение, а их родители могут получать ежегодную выплату от 300 000 (3600 долларов США) до 500 000 рупий от предводителей бандформирований.

Полиция утверждает, что более 300 детей из таких школ были причастны к свадебным кражам по всей Индии.

8 августа во время пышной свадьбы в Джайпуре, городе на северо-западе страны, вор украл сумку с драгоценностями стоимостью 15 миллионов рупий (180 000 долларов США) и 100 000 рупий наличными. В марте 24-летний бандит, окончивший "школу воров", украл сумку с драгоценностями на свадьбе в Гургаоне.

Инспектор полиции Рамкумар Бхагат сказал, что поскольку большинство преступников – несовершеннолетние, полиции "чрезвычайно сложно" принимать меры. Осужденные за кражу в Индии могут получить до семи лет тюрьмы и штраф. Однако правовая система страны более мягко относится к преступлениям несовершеннолетних, сосредотачиваясь на исправлении и воспитании.

Селяне также прикрывают несовершеннолетних преступников, что добавляет растущую трудность полиции в борьбе с подпольной сетью профессиональных воров.

Напомним, туристка застукала работника отеля, который нюхал и воровал ее трусики. Женщина заявила, что чувствует себя обиженной.

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