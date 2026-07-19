Почему в магазинах всегда играет музыка: хитрый трюк, который увеличивает ваш чек

Почему в супермаркетах играет музыка / © pixabay.com

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В супермаркетах и торговых центрах всегда играет либо приятная, либо незаметная музыка. Однако именно она заставляет нас задерживаться и покупать больше. Это один из многих секретов супермаркетов, которые используют для того, чтобы вы потратили там как можно больше времени и денег.

Больше об этом рассказывают Unilad.

Секрет супермаркетов: как музыка заставляет вас тратить больше денег

Музыкальное сопровождение в продуктовых магазинах является частью продуманной стратегии, которая заставляет людей оставаться в торговых залах дольше и тратить больше. Психолог Элоиза Скиннер рассказала, как именно акустические и пространственные трюки влияют на подсознание посетителей, а также почему плейлисты меняются в зависимости от дня недели.

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Эксперт отмечает, что скорость передвижения покупателей по супермаркету и их общий уровень энергии напрямую зависят от ритма мелодий. Вместо известных хитов магазины обычно выбирают эмбиент — фоновую музыку, при прослушивании которой покупатели не отвлекаются на популярные песни.

Выбор композиций зависит также от дня недели. Исследования показывают, что в будние дни музыка имеет более сильное позитивное влияние на потребителей, чем в выходные.

Музыка — один из многих инструментов манипулирования поведением клиентов. Среди других распространенных методов — увеличение размера тележек, расположение дорогих товаров на уровне глаз и размещение выгодных предложений сразу при входе.

«Увеличение корзин для покупок может привести к тому, что мы будем наполнять их больше, подсознательно понимая, что мы сделали недостаточно покупок, если корзина неполна», — объясняет психолог.

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Кроме того, супермаркеты преднамеренно регулярно меняют планировку залов и расположение товаров. Поэтому покупатели вынуждены бродить между стеллажами в поисках базовых продуктов, например молока, и параллельно обращать внимание на новые позиции, мимо которых они обычно просто прошли бы.

Вместе с тем, Элоиза Скиннер подчеркивает, что главная цель таких маркетинговых решений — не просто заставить человека потратить больше денег, а создать комфортную среду для покупок.

Помогает ли музыка от тревоги

Напомним, что в эпоху хронической перегрузки все более популярными становятся практики восстановления внутреннего равновесия, среди которых особое место занимает технология аудиоритмической стимуляции (ABS). Издание Medical News Today рассказало об исследовании влияния такой музыки на уровень тревоги.

Метод основан на принципе изоморфности эмоционального состояния: композиция сначала воспроизводится в темпе, соответствующем повышенному сердцебиению человека в состоянии стресса, а затем постепенно замедляется. Скрытые ритмические импульсы помогают мозгу синхронизировать волны и перенастроить нервную систему на расслабление.

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В исследовании приняли участие 144 взрослых человека, принимавших медикаменты от тревожности. Их разделили на группы, которые слушали фоновый шум дождя или ABS-музыку разной продолжительности. Выяснилось, что 12 минут прослушивания недостаточно для выраженного эффекта, в то время как 24 минуты заметно снижали тревогу.

Сеанс продолжительностью 36 минут продемонстрировал схожее снижение тревожности, но дополнительно снизил раздражительность, нервозность и внутреннее напряжение.

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