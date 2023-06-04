Страсти Евросаммита: албанский премьер поцеловал в шею итальянку Мелони, а президент Молдовы "обломала" Орбана

На саммите Европейского политического сообщества лидеры государств обменивались не только мнениями.
Премьер-министр Албании привлек внимание необычным и непротокольным жестом на состоявшемся в четверг, 1 июня, в Молдове саммите Европейского политического сообщества.
Этот эпизод произошел сразу после совместного фото участников саммита
Глава албанского правительства Эди Рама снова попал в объективы камер, когда, идя в группе своих коллег, сначала обнял главу исполнительной власти Италии Джорджу Мэлони, а затем прильнул к ее шее в страстном поцелуе.
Главный редактор чешского издания Euractiv Анета Захова написала в Twitter, что ей удалось снять момент нежности между двумя лидерами. "Разве я не должна работать на таблоид?" – прокомментировала этот эпизод журналистка.
На этом же мероприятии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался поцеловать руку президенту Молдовы Майе Санду. Но она отдернула свою руку от его склонившейся головы, заставив Орбана сконфузиться и почувствовать себя неловко.
Напомним, 1 июня президент США Джо Байден свалился на сцене на церемонии выпуска Академии военно-воздушных сил.
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