Суд принял беспрецедентное решение относительно двух золотых рыбок: почему о нем заговорил весь мир

Золотая рыбка / © Freepik

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Две золотые рыбки, годами жившие в стеклянной витрине суши-ресторана в престижном районе Буэнос-Айреса, Аргентина, стали героями беспрецедентного судебного дела.

Аргентинский суд признал их существами, облеченными сознанием и правами, создав важный юридический прецедент для защиты животных, пишет CNN.

Аквариум с двумя рыбками по кличке Феде и Маги был расположен прямо на фасаде ресторана. Большинство прохожих почти не обращали на него внимания, разве что дети время от времени останавливались у витрины и стучали по стеклу.

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Впрочем, однажды кто-то внимательнее оценил условия, в которых находились животные. Аквариум стоял под прямыми солнечными лучами, рядом с оживленным движением транспорта и постоянным уличным шумом. Именно это положило начало делу, завершившемуся историческим решением суда.

«Любой, кто проходил мимо и останавливался, чтобы посмотреть, мог увидеть, что эти условия не подходят для рыбок», — сказал Матиас Труферо, адвокат неправительственной организации Jaulas Vacías — убежища, борющегося против видовой дискриминации и предоставляющего убежище более 200 спасенным животным.

По словам юриста, именно из-за ненадлежащих условий содержания организация решила обратиться в суд. Истцы утверждали, что владельцы ресторана нарушают Закон № 14.346, предусматривающий ответственность за жестокое обращение с животными в Аргентине.

Наряду с профильными специалистами представители организации подготовили судебные материалы. Почти сразу после начала разбирательства суд согласился, что рыбок необходимо переселить в более безопасную и соответствующую среду.

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Труферо, ставший одним из главных инициаторов дела, отметил, что работники ресторана не возражали против такого решения. В то же время телеканал обратился в заведение за официальным комментарием.

«Держать двух рыбок в стеклянной витрине — это «примерно то же, что поместить двух полярных медведей в клетку внутри сауны», — отметил Карлос Хосе Ага, один из специалистов, который участвовал в спасательной операции и предложил принять рыбок под свою опеку.

После решения суда Маги и Феде перевезли из 40-литрового аквариума в новый резервуар объемом 2500 литров, который обустроен в доме Карлоса Хосе Аги. Суд также постановил, что в дальнейшем рыбки будут находиться на попечении своего усыновителя.

«Рыбы подобны космонавтам: они путешествуют в своей среде, где тщательно контролируются все их жизненно важные показатели, и когда они прибывают на место, эти условия необходимо воспроизвести с большой точностью, чтобы избежать нарушений равновесия, которые могут привести к снижению их иммунитета», — пояснил Ага. «Сейчас они чувствуют себя очень хорошо».

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Однако физическое спасение рыбок было лишь одной из задач судебного процесса.

«В начале рассмотрения дела мы требовали, чтобы рыб не только переселили в безопасное и подходящее место, но и признали их субъектами права», или «существами, способными чувствовать», — объяснил Труферо.

Фактически адвокаты стремились добиться того, чтобы закон больше не рассматривал рыб исключительно как имущество или предметы. В то же время они настаивали на признании их живыми существами, обладающими собственными правами.

Такое судебное решение создает важный правовой прецедент, который может повлиять на будущую защиту содержащихся в ненадлежащих условиях животных и способствовать обеспечению для них достойной жизни.

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В то же время Труферо подчеркнул, что само по себе содержание золотых рыбок дома не является незаконным. Все зависит от того, в каких условиях они находятся.

«Именно содержание рыбок в аквариуме не является незаконным. Однако незаконно содержать их в условиях, вызывающих жестокое обращение или издевательство. Например, недостаточное пространство, недостаточное питание и другие наказуемые законом действия», — сказал Труферо о законодательстве Аргентины.

Он также обратил внимание, что в отношении некоторых экзотических видов могут действовать отдельные ограничения.

«Кроме того, если речь идет об экзотических видах, содержание может быть запрещено, если это подпадает под действие местных законов о дикой природе», — добавил он, отметив, что подобные правила действуют и во многих других странах мира.

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Юрист подчеркнул, что главная ценность этого судебного решения состоит именно в изменении юридического статуса животных.

«Важность признания этих животных субъектами права состоит в том, что они перестают рассматриваться как вещь, как объект», — объяснил Труферо.

По его словам, в случаях жестокого обращения или издевательств животные могут признаваться потерпевшими, а не имуществом. Это принципиально изменяет юридический подход к решению их дальнейшей судьбы.

Дело Феде и Маги открывает возможность для более широкой правовой защиты золотых рыбок и других видов, которые часто содержатся как домашние питомцы или используются для декоративного оформления заведений.

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«Особа, имеющая законное право, мало что или вообще ничего не может сделать самостоятельно, если не найдется кто-нибудь, кто выступит от имени тех, кто не может говорить, и обеспечит соблюдение закона», — подчеркнул Ага, добавив, что Феде и Маги уже полностью освоились в своем новом доме.

Идея признавать животных субъектами права не нова. Первую петицию о хабеасе корпус от имени животного подали еще в 2005 году в Бразилии, пытаясь защитить шимпанзе по кличке Суиза. Впрочем, животное умерло еще до того, как его успели перевезти в заповедник.

Впоследствии подобные дела начали появляться и в других странах, в частности, в Аргентине. Одним из самых известных примеров стало дело орангутанга Сандры, которая родилась в Германии и почти два десятилетия прожила в зоопарке Буэнос-Айреса.

В 2014 году аргентинский суд признал Сандру «бесчеловечным лицом» после иска, поданного экологическими организациями.

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В решении суда отмечалось, что содержание орангутанга в неволе и ее демонстрация посетителям нарушали ее права, даже несмотря на то, что животное получало надлежащий уход и не подвергалось жестокому обращению.

Впоследствии в 2016 году зоопарк Буэнос-Айреса превратили в экопарк. Животных убрали из экспозиций, а многих из них переселили в специализированные заповедники. Уже в 2019 году Сандру перевезли в Центр обезьян в Ваучуле, штат Флорида, США.

Напомним, киевлянину сообщено о подозрении из-за смерти собаки, которую он оставил на балконе в жару.

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