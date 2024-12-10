Тридцать лет боли: история Карлы Льюис и ее борьба с эндометриозом

Карла Льюис из Ливерпуля испытывала огромные хронические боли, которая началась еще в подростковом возрасте и сопровождала ее почти всю жизнь. Врачи более двадцати лет опрокидывали ее с одного специалиста на другого, недооценивая ее симптомы и отказываясь принимать ее жалобы всерьез, что заставило женщину усомниться в желании жить.

Как пишет издание Daily Star, Карла страдала от невыносимой боли настолько, что подвергла сомнению свое желание продлевать жизнь. Врачи, вместо того чтобы помочь, отмахивались от ее симптомов, провозглашая их "божьей карой", что только усугубляло ситуацию.

"У меня начались месячные в возрасте 12 лет, и с самого начала было больно. Мне настолько становилось плохо, что я не могла заниматься физкультурой, меня постоянно отправляли из школы домой, а мои учителя считали, что я лгу или преувеличиваю боль. Я проводила много времени в изоляции, если могла", – рассказывает женщина.

Карла поделилась, что эти периоды были настолько мучительны, что ей часто приходилось пропускать занятия физкультурой и выходить из школы. Ее учителя не верили ей, считая, что она лжет или преувеличивает. С годами боль только ухудшалась, она стала ощущать ее не только во время месячных.

Карла Льюис

Врачи, которых она консультировала, утверждали, что страдания во время месячных — это нормально и советовали ей "думать о чем-то положительном". Такое отношение только усиливало ее чувство изоляции и беспомощности.

Со временем Карла стала выступать на караоке в пабах и клубах, пытаясь найти в этом отраду, хотя боли время от времени заставляли ее прекращать выступления и ложиться в больницу.

К счастью, позже оказалось, что 44-летняя Карла страдала эндометриозом четвертой стадии — состоянием, при котором ткань, похожая на внутреннюю оболочку матки, растет вне ее, вызывая большую боль и другие симптомы. В течение многих лет Карли ставили неправильные диагнозы и говорили, что ничем помочь не могут.

В конце концов, Карлу удалось найти гинеколога, который внимательно ее выслушал, быстро поставил правильный диагноз. Оказалось, что 44-летняя Карла страдала эндометриозом четвертой стадии — состоянием, при котором ткань, похожая на внутреннюю оболочку матки, растет вне ее, вызывая большую боль и другие симптомы. В течение многих лет Карли ставили неправильные диагнозы и говорили, что ничем помочь не могут. Гинеколог организовал необходимое лечение, значительно улучшившее ее качество жизни. Это дало ей новую надежду и возможность восстановить свои увлечения.