Гнев

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Обычные капсулы рыбьего жира могут оказывать существенное влияние на поведение — уменьшать агрессию до 28%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Пенсильвании, проведшие масштабный метаанализ 29 исследований, охвативших почти четыре тысячи человек.

Об этом пишет Science Alert.

Участниками были как дети, так и пожилые люди, а эффект омега-3 наблюдался вне зависимости от возраста, пола или диагноза. В течение 16 недель у большинства наблюдалось снижение как реактивной, так и проактивной агрессии.

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Омега-3 связывают с улучшением работы мозга, уменьшением воспалений, а также с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые полагают, что жирные кислоты должны стать частью стратегии противодействия насилию, особенно среди детей и подростков.

«Это не панацея, но омега-3 — простой шаг к уменьшению проявлений агрессии. Его следует рассматривать не только в клиниках, но и в обществе в целом», — подчеркнул нейрокриминолог Адриан Рейн.

Специалисты советуют включать в рацион хотя бы одну-две порции жирной рыбы в неделю или принимать добавки. Однако ученые добавляют: для подтверждения долгосрочных эффектов требуются новые исследования.

Напомним, ранее мы писали, что международная команда ученых провела масштабный метаанализ 24 исследований с участием более 54 тысяч человек из разных континентов. Результаты шокируют: значительная разница артериального давления между правой и левой рукой может указывать на повышенный риск инсульта, инфаркта или даже преждевременной смерти .

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