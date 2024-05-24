Умерла собака Кабосу: топ мемов со звездой Сети (фото)

Четырехлапая стала популярной более 10 лет назад.

24 мая умерла собака Кабосу, ставшая героиней тысяч мемов. Четырехлапая ушла из жизни в возрасте 17 лет.

Кабосу спасла воспитательница детского сада в Японии, которая в феврале в 2010 году опубликовала в своем блоге несколько фотографий своего нового члена семьи. Собака стала популярной в 2013 году и с тех пор завоевала сердца миллионов пользователей.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает мемы со знаменитым пушистиком.

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Мемы с Кабосу / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, после финала "Евровидения-2024" юзеры создали мемы о финале конкуса. В них украинцы вспомнили участницу "Евровидения-2021" Go_A, разбитый кубок победителя и свои искалеченные нервы.

Читайте также: