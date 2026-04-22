Усы, "живущие собственной жизнью": политик стал звездой Сети благодаря необычному облику (фото)

Пользователей Сети шокировали эпические усы чиновника из Турции

Новоназначенный глава районной ячейки партии «Хузур» в турецком городе Карлиова Орхан Авджи стал настоящей мировой интернет-сенсацией благодаря своим роскошным усам. Пользователи социальных сетей начали массово распространять его официальное фото, шутя, что эта гигантская растительность на лице чиновника уже живет собственной жизнью.

О неожиданной популярности местного госслужащего и реакции недоуменных комментаторов пишет Daily Star.

Uолова районной ячейки партии «Хузур» в турецком городе Карлиова Орхан Авджи / © Instagram

Усы, омрачившие карьеру

Орхан Авджи имеет большой опыт на государственной службе, ведь раньше он два срока занимал должность главы местного села. Однако после его назначения руководителем ячейки партии Хузур официальный портрет политика произвел у Сети настоящий фурор. Люди мгновенно забыли о его профессиональных достижениях и обратили внимание исключительно на эпическую внешность.

Фотография собрала тысячи распространений, а некоторые самые внимательные комментаторы даже утверждали, что в густых зарослях на лице Орхана можно разглядеть скрытые глаза и нос. По словам пользователей, эти усы настолько велики и сложны, что превратились в отдельное самостоятельное лицо, где усы буквально вырастили человека, а не наоборот.

Портрет Орхана Авджи произвел в Сети настоящий фурор / © Instagram

«Финальный босс» и Фредди Меркьюри

Особый ажиотаж фотография вызвала в Instagram, где люди выражали одновременно восторг и обеспокоенность ежедневной рутиной политика. В частности, подписчики сочувствовали чиновнику, предполагая, что каждый прием пищи превращается для него в настоящее испытание. Другие же признавались, что испытывают мощную ауру турка, в шутку называя его турецким финальным боссом.

Кроме того, поклонники обнаружили старые фотографии политика в молодости, которые вызвали еще большее удивление. Комментаторы отметили, что ранее чиновник выглядел как удивительная смесь бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака и легендарного фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри.

Орхан Авджи в молодости / © Instagram

В итоге журналисты констатировали, что пока большинство политиков годами наращивают свою избирательную базу, Орхан Авджи доказал, что отращивание эпических усов намного более быстрым путем к международному признанию.

