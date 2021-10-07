В Израиле дрон-курьер впервые доставил заказ клиенту домой

Использование беспилотников считается революционным шагом в области перевещення различных грузов.

В израильском городе Герцлия-Питуах дрон-курьер впервые доставил заказанную еду клиенту прямо домой.

Об этом информирует Vesty.co.il.

Сеть ресторанов в Израиле сообщила, что начинает курьерское доставки еды воздухом. Для этого будут использовать дроны израильских компаний CandoDrones и High Lander.

vesty.co.il

Пилотный проект будет осуществляться в течение восьми дней. Дроны будут доставлять заказ в будние дни с 13:00 до 16:30 — в промзоны Герцлии и Северного Тель-Авива, а также жилые кварталы, которые имеют разрешение на передвижение беспилотников.

Кроме доставки еды, из-за пандемии COVID-19 в Израиле беспилотники активно используют для перемещения лекарств и меданализов.

Использование беспилотников считается революционным шагом в области перевещення различных грузов. Эксперты же не разделяют радость простых жителей и объясняют: пока использование курьеров-беспилотников слишком дорогостоящее.

Однако в Израиле уже объявили конкурс на изготовление дронов, которыми можно управлять без зрительного контакта с оператором. Требования, предъявляемые к новым аппаратов:

способность проследить маршрут летательных аппаратов в режиме реального времени,

способность управлять ими на большом расстоянии,

способность дронов ориентироваться в полете.

Напомним, что в Австралии сорока напала на беспилотник.

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